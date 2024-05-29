Стали известны подробности гибели мужчины на гидроцикле в Башкирии

Мужчина, погибший на реке Деме в Башкирии, испытывал недавно купленный гидроцикл. Подробности произошедшего выяснило местное издание «Башинформ» .

Уфимский бизнесмен катался на реке с товарищем и 12-летним сыном. Они испытывали новые гидроциклы. Собеседник издания сообщил, что погибший налетел на трос, который связывает переправой два берега, она действует там более 20 лет.

«Мужчине это место, где произошла трагедия, было незнакомо.<…> К слову, голову ему не отрезало, как это растиражировали многие Telegram-каналы, ее сильно деформировало», — заявил источник.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. По данному делу СК по региону организовал доследственную проверку.