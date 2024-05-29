Сегодня 19:00 Мужчина на гидроцикле погиб под Уфой, зацепившись за металлический трос
В Башкирии 54-летний мужчина погиб, катаясь на гидроцикле. Об этом сообщил
«Царьград» со ссылкой на спасателей Госкомитета РБ по ЧС.
Мужчина с приятелями отдыха на реке Деме. Все трое катались на гидроциклах. Однако 54-летний мужчина вырвался вперед и не заметил, что поперек водоема натянут металлический трос. Врезавшись в него, он погиб на месте. По данному факту начали проверку.
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