Стали известны подробности ЧП с лифтом в Жуковском

ЧП с лифтом в Жуковском произошло из-за технического сбоя в работе оборудования. Подробности сообщила администрация города на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

«В 17-этажном многоквартирном доме произошел технический сбой в работе лифтового оборудования. В результате лифт проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но в результате резкой остановки произошел удар внутри кабины, в которой находился мужчина 1985 года рождения», — говорится в группе администрации Жуковского.

Пострадавшего доставили в областную больницу.

«Пострадавшему и его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Очевидцы рассказали, что слышали в подъезде сильный грохот. Скорая приехала быстро, пострадавший был в сознании и разговаривал по телефону, но пошевелиться не мог. Прокуратура Московской области начала проверку.