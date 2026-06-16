Стали известны новые детали о возможной зацепке по делу пропавших Усольцевых

В Красноярском крае специалисты проведут экспертизу части палки для скандинавской ходьбы, обнаруженной во время поисков семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в тайге. Об этом сообщило издание «КП — Красноярск» со ссылкой на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Предстоит провести экспертизу, чтобы понять, имеет ли она (палка для ходьбы — прим. ред.) отношение к Усольцевым. Генетическая экспертиза проводится в течение месяца», — отметили в ведомстве.

О новой зацепке по делу о пропавшей в тайге семьи рассказали следователи. Часть палки для скандинавской ходьбы нашли 10 июня. При этом, по словам свидетелей, Усольцевы пошли в поход только с рюкзаками, легко одетые, а палки для ходьбы они с собой не брали.

Ранее следователи сообщали, что поисковые группы нашли вещи в Кутурчинском Белогорье, которые могут принадлежать пропавшим Усольцевым.