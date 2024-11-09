Стали известны детали отравления многодетной семьи в Тверской области

Семья в городе Вышний Волочек Тверской области перед отравлением ужинала мясом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Мать семейства не исключила, что оно стало причиной отравления семьи и смерти ее двухлетней дочери. Мясо ели все — она с мужем и трое детей. Продукт еще остался, его отправят на экспертизу.
Об отравлении семьи в Вышнем Волочке стало известно ранее в субботу, 9 ноября. После ужина накануне в больницу угодила вся семья, двухлетнего ребенка спасти не удалось. Остальных в тяжелом состоянии направили в тверскую больницу, расследованием занимается Следственный комитет.