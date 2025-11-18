Стали известны детали гибели комментатора Гришина

Вдова комментатора Гришина сообщила, что перед гибелью он уронил ключи на пути

Перед смертью спортивный комментатор Александр Гришин уронил на железнодорожные пути ключи. Об этом журналу «Мир фигурного катания» рассказала его вдова Анастасия.

По ее словам, в тот момент мужчина спрыгнул за ними с платформы. Только собрался подниматься обратно, как из-за поворота появился поезд.

«Подняться на платформу Саша не успел. От поворота до него по времени — пять-семь секунд. В тот день был ливень, высокая платформа, скользко», — сказала Анастасия.

Вдова призналась, что у нее нет мыслей винить в произошедшем машиниста, поскольку он ничего не смог сделать в той ситуации.

«Ни машинист, ни Саша — никто не виноват. Надеюсь, машиниста не уволили, потому что для него тоже трагедия… Если Господь решил, что это должно случиться, так и будет», — добавила она.

Гришин погиб в ночь на 5 августа. Журналист после работы возвращался домой, когда его сбил поезд. От удара 47-летний комментатор скончался на месте.