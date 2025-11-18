Стали известны детали гибели комментатора Гришина

Вдова комментатора Гришина сообщила, что перед гибелью он уронил ключи на пути

Фото: РИА «Новости»

Перед смертью спортивный комментатор Александр Гришин уронил на железнодорожные пути ключи. Об этом журналу «Мир фигурного катания» рассказала его вдова Анастасия.

По ее словам, в тот момент мужчина спрыгнул за ними с платформы. Только собрался подниматься обратно, как из-за поворота появился поезд.

«Подняться на платформу Саша не успел. От поворота до него по времени — пять-семь секунд. В тот день был ливень, высокая платформа, скользко», — сказала Анастасия.

Вдова призналась, что у нее нет мыслей винить в произошедшем машиниста, поскольку он ничего не смог сделать в той ситуации.

«Ни машинист, ни Саша — никто не виноват. Надеюсь, машиниста не уволили, потому что для него тоже трагедия… Если Господь решил, что это должно случиться, так и будет», — добавила она.

Гришин погиб в ночь на 5 августа. Журналист после работы возвращался домой, когда его сбил поезд. От удара 47-летний комментатор скончался на месте.

