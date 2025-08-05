Место гибели комментатора Александра Гришина сняли на видео

Появилось видео с места гибели спортивного комментатора Александра Гришина. Как сообщил источник ИА «Регнум» , его тело нашли на станции Битца МЦД-2.

На кадрах, снятых через окно электрички, видны несколько работников железной дороги и следователи. На платформе лежит тело.

Спортивный комментатор Первого канала Александр Гришин погиб в ночь на 5 августа. Журналист возвращался домой после работы, когда его сбил поезд. От удара 47-летнего мужчину отбросило в сторону, и он скончался на месте. Тело обнаружили не сразу.

Когда Александр не вернулся домой вовремя, его жена Анастасия Гришина забеспокоилась и вызвала полицию. Тело комментатора нашли только около пяти утра.

Ранее спортивный комментатор Василий Соловьев назвал гибель Гришина большой потерей для фигурного катания. Соловьев отметил, что работа комментатора в фигурном катании очень сложна — необходимо хорошо разбираться не только в спорте, но и в искусстве, музыке и хореографии.