Стала известна возможная причина взрыва в жилом доме в Кизеле

Shot: газовая колонка могла взорваться в жилом доме в Пермском крае

Фото: Пресс-служба МЧС

В Пермском крае в Кизеле, предположительно, рванула газовая колонка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Жителей дома эвакуируют. Из второго подъезда сейчас на руках вынесли четверых детей», — уточнил в своем Telegram-канале глава города Кизел Андрей Радыгин.

Он пояснил, что прибывшие на место спасатели выламывают двери в квартирах и выводят оттуда пожилых людей. О пострадавших пока информации нет.

Все причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. На месте ЧП работает прокуратура.

Мэр добавил, что продолжит информировать общественность с места происшествия, а также доложит о случившемся губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Telegram-канал Shot уточнил, что при взрыве газа в жилом доме в Кизеле пострадали женщина и мужчина. Последнего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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