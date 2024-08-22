Стала известна возможная причина взрыва в жилом доме в Кизеле
Shot: газовая колонка могла взорваться в жилом доме в Пермском крае
В Пермском крае в Кизеле, предположительно, рванула газовая колонка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Жителей дома эвакуируют. Из второго подъезда сейчас на руках вынесли четверых детей», — уточнил в своем Telegram-канале глава города Кизел Андрей Радыгин.
Он пояснил, что прибывшие на место спасатели выламывают двери в квартирах и выводят оттуда пожилых людей. О пострадавших пока информации нет.
Все причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. На месте ЧП работает прокуратура.
Мэр добавил, что продолжит информировать общественность с места происшествия, а также доложит о случившемся губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
Telegram-канал Shot уточнил, что при взрыве газа в жилом доме в Кизеле пострадали женщина и мужчина. Последнего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.