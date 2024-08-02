Бывшего главу двух районов Казани заподозрили в мошенничестве

Экс-главу двух районов Казани Миронова арестовали по делу о мошенничестве

Фото: РИА «Новости»

Вахитовский суд Казани арестовал на два месяца бывшего главу Московского и Кировского районов Казани Сергея Миронова по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

«Избрать обвиняемому Сергею Александровичу Миронову меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября 2024 года, то есть на срок 2 месяца», — зачитал вердикт судья.

На процессе стало известно, что уголовное дело против Миронова завели еще в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам стать злоупотреблению полномочиями, мошенничеству и превышению полномочий. Общий ущерб оценивается порядка в два миллиона рублей.

Ранее в московский суд поступили материалы по уголовного делу против бывшего главы управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрия Мурышова. Он обвиняется в получении взяток.

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