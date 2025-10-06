Стала известна судьба туристов, пропавших по пути к урочищу «Аквариум» на Камчатке

Пропавшие по пути к урочищу «Аквариум» на Камчатке шесть туристов вышли на связь

Шестеро туристов, ранее объявленные в розыск на Камчатке, вышли на связь и сообщили об отсутствии пострадавших. Информацию об этом распространил Telegram-канал Shot .

По словам путешественников, у них все в порядке, и они находятся в пути. В настоящее время группа на автомобиле подъезжает к селу Северные Коряки Елизовского района.

По словам одного из туристов, все идет как намечено, а вернуться они должны были именно в это время.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о пропаже группы. Туристы перед выходом не регистрировались у спасателей. Сотрудники МЧС уже успели приступить к поискам.