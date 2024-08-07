Стала известна судьба пропавшего в Приморье легкомоторного самолета

ЕДДС Приморья: пропавший самолет потерпел крушение, пилот и пассажир погибли

Фото: Freepik

Пропавший накануне в Приморском крае легкомоторный самолет потерпел крушение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЕДДС региона.

Самолет обнаружили в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

«Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в едином диспетчерском центре.

Самолет BRISTELL RG вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. В районе Лысой горы в Приморье пилот перестал выходить на связь. На борту кроме пилота был один пассажир, спасатели не смогли обнаружить воздушное судно. СК возбудил уголовное дело из-за исчезновения самолета.

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