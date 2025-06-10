Стала известна причина задымления в госпитале МВД в Москве

Задымление в отделении компьютерной томографии № 2 Главного клинического госпиталя МВД в Москве произошло из-за короткого замыкания. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в Telegram-канале .

«Произошло короткое замыкание в отдельно стоящем блоке бесперебойного питания с последующим задымлением», — написала она.

По словам Волк, медперсонал оперативно отреагировал на происшествие. На место вызвали пожарный расчет, сотрудники организовали эвакуацию пациентов. В результате никто не пострадал, задымление ликвидировали, электроснабжение восстановили.

О произошедшем в госпитале МВД на улице Народного Ополчения стало известно утром 10 июня. Всего из здания эвакуировали 400 человек.