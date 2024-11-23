Стала известна причина заболевания детей в Чувашии

Причиной заболевания детей в Чувашии стал норовирус у работников службы питания

Причиной массового заболевания учеников школы в Новочебоксарске стал норовирус у двух работников организации питания. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По информации Минздрава региона, в общей сложности в медицинские учреждения Новочебоксарска обратились 217 детей, у 203 обнаружили норовирус. Все дети успешно выздоровели.

«Заболевание норовирусом двух работников организации питания АО „Чебоксарский хлебозавод“ № 2 стало источником распространения инфекции», — написал губернатор.

По его словам, оперативные службы опросили 1342 человека из контактировавших с заболевшими. Клинический проявлений инфекции не обнаружили, все чувствуют себя удовлетворительно.

«Поручил провести оценку действий управления образования администрации муниципалитета, а также главы города», — добавил Николаев.

Ранее россиянам рассказали, как избежать заболевания норовирусной инфекцией.