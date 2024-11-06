Стала известна причина схода 22 вагонов с рельсов в Башкирии

Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии после детонации взрывного устройства. Силовики задержали подозреваемого в диверсии, сообщил Telegram-канал Baza.
«Бомбу заложили на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовалось бризантное взрывчатое вещество», — отметили в публикации.
Личность подозреваемого в подрыве установили через два дня. Им оказался 31-летний уроженец Ставропольского края. Он стал фигурантом уголовного дела по статье о диверсии.
ЧП произошло в Башкирии в ночь на 3 ноября. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, обошлось без пострадавших. На расписание поездов происшествие не повлияло. Сотрудники ведомства инициировали проверку.
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