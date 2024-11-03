Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Башкирии

В Башкирии на участке пути Иглино-Дема с рельсов сошло 22 вагона с углем. Приволжская транспортная прокуратура сообщила в Telegram-канале, что Уфимское ведомство проводит проверку по этому факту.
«По предварительным данным, 03 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр произошел сход с рельсов 22 вагонов, груженных углем», — сообщила пресс-служба.
Пострадавших в происшествии нет, на место направили восстановительный поезд со станции Дема. Прокуратура инициировала проверку.
В середине октября во Владимирской области сошли с рельсов семь пустых вагонов. ЧП случилось на станции Муром, сход вагонов не повлиял на движение поездов.
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