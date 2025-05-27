Стала известна причина обрушения моста через реку Обка в Приамурье

Минтранс Приамурья: мост через Обку рухнул из-за проезда по нему тяжелой машины

В Амурской области обрушился мост через реку Обка. Причина — проезд тяжелого транспорта без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Часть моста рухнула 26 мая на 77-м километре трассы «Зея — Золотая Гора» в Зейском районе. На место происшествия прибыла подрядная компания для начала восстановительных работ.

«Инцидент случился из-за проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения», — уточнили в Минтрансе.

Движение по мосту ограничено. По одной полосе пропускают только легковые автомобили. Водителей призвали быть внимательными и учитывать ограничения движения при составлении маршрута.

Ранее в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана частично разрушился старинный мост, возведенный в XV веке. Причиной стали проливные дожди и снегопады. По словам местных жителей, дети ходят в школу только по этому мосту, так как других путей нет.