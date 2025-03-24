Стала известна причина крушения вертолета на Камчатке

Снижение вертолета при ограниченной видимости в горах, неблагоприятные погодные условия и недостаточное внимание авиакомпании «Витязь-аэро» к профилактике безопасности полетов стали причинами крушения Ми-8Т на Камчатке в августе 2024 года. Такое заключение вынес Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

В отчете указали, что происшествие с вертолетом Ми-8Т RA-25656 произошло в дневное время суток при выполнении полета условиях ограниченной видимости в горной местности в результате столкновения воздушного судна склоном горы.

Способствующими факторами авиационного происшествия стали недостатки в профилактической работе должностных лиц ООО АК «Витязь-аэро» по обеспечению безопасности полетов.

Другими причинами ЧП явились принятие решения командиром воздушного судна на снижение в условиях ограниченной видимости, а также движение вертолета в метеорологических условиях, не соответствующих правилам визуальных полетов.

Вертолет Ми-8Т рухнул на Камчатке в августе 2024 года, погибли 22 человека.