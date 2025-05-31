Стала известна причина крупного пожара на заводе резиновой обуви в Красногорске

МЧС: причиной пожара на заводе в Красногорске слали аварийные электросети

Причиной пожара на заводе по производству резиновой обуви в Красногорске стал аварийный режим работы электрических сетей в цеху. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

«Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на предприятии по производству резиновой обуви», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар начался около 19:00 в поселке Новый, загорелся ангар на предприятии по производству галош. Местные жители сообщили о звуках взрывов перед началом пожара. Предположительно, от огня могли детонировать газовые баллоны.

Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. По сообщению МЧС, пожар локализован.

Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы, сообщила пресс-служба прокуратуры.