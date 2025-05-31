Площадь пожара в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на территории производственного здания «Колесник» в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале .

Источники телеканала РЕН утверждают, что полыхает завод по производству галош. Пожар начался на предприятии в поселке Новый — горит и склад резиновой обуви.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot о звуках взрывов. Предположительно, от огня могли детонировать газовые баллоны. Столб черного дыма поднимается высоко в небо, его видно даже с башен «Москва-Сити».

В МЧС рассказали, что присланные на место наряды тушат не только металлический ангар, но и две хозяйственные постройки.

К ликвидации пожара ведомство привлекло 45 специалистов, группировку усилили и 13 единицами техники. По информации МЧС, угрозы для соседних строений нет, сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

О пожаре в Красногорске стало известно вечером в субботу, 31 мая. В распоряжение 360.ru поступило видео полыхающего завода.