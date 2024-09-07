Стала известна причина ДТП с участием грузовика и электрички в Петербурге

ОЖД: столкновение электрички и грузовика случилось из-за выезда водителя на пути

Причиной столкновения грузовика с электричкой в Санкт-Петербурге стал выезд машины на пути. Об этом заявили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пригородным поездом», — сообщили в пресс-службе.

Перед столкновением машинист экстренно затормозил, однако расстояние между электричкой и грузовиком было слишком мало, чтобы избежать ДТП.

Среди пассажиров и членов состава пострадавших нет. Водитель грузового автомобиля получил травмы.

Ранее поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде в Калининградской области. В ходе происшествия пострадали два человека, их отправили в больницу.