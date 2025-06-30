Стала известна предварительная причина бушующего пожара в Крыму
Шевцова: лесной пожар в Крыму начался из-за неосторожного обращения с огнем
Крупный лесной пожар в Алуште на юге Крыма мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом в Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — подчеркнула она.
По словам министра, ближайшая особо охраняемая природная территория Кастель не пострадала. Ущерб от пожара оценят после ликвидации возгорания.
Шевцова добавила, что огонь распространился на площади в пять гектаров, 30% из которых составляют лесные земли. Пожар тушили сотни человек и десятки единиц техники. Спасатели использовали также два вертолета Ми-8 и более 30 раз сбросили воду на горящую территорию.
Ранее в Подмосковье до 1 июля установили первый класс пожарной опасности.