Стала известна предварительная причина бушующего пожара в Крыму

Крупный лесной пожар в Алуште на юге Крыма мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом в Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — подчеркнула она.

По словам министра, ближайшая особо охраняемая природная территория Кастель не пострадала. Ущерб от пожара оценят после ликвидации возгорания.

Шевцова добавила, что огонь распространился на площади в пять гектаров, 30% из которых составляют лесные земли. Пожар тушили сотни человек и десятки единиц техники. Спасатели использовали также два вертолета Ми-8 и более 30 раз сбросили воду на горящую территорию.

Ранее в Подмосковье до 1 июля установили первый класс пожарной опасности.