Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 1 июля

За сутки в лесах Московской области не зафиксировали пожаров. В воскресенье 29 июня на большей части региона ожидается третий класс пожарной опасности, 30 и 1 числа — первый класс.

В воскресенье риск возникновения лесных пожаров умеренный. В некоторых районах — таких как Бородинское, Волоколамское, Звенигородское, Истринское, Луховицкое, Наро-Фоминское, Талдомское лесничества и «Русский лес» — ожидается второй класс.

Погода в ближайшие дни будет прохладной: днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ожидаются дожди и облачность. В Комлесхозе региона уточнили, что именно такая погода помогает снизить риски возникновения пожаров.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что при возникновении пожаров необходимо сразу сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.