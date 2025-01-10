Стала известна личность петербурженки, помочившейся у Казанского собора

Женщиной, справившей нужду у Казанского собора, оказалась 25-летняя местная жительница. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке»..
По его информации, хулиганка нигде не работает и ведет треш-блоги, в которых публикует видео с различных вечеринок. Полицейские задержали ее в квартире на проспекте Просвещения.
Пока на фигурантку выписали только административный протокол за мелкое хулиганство, однако рассматривают и вопрос о возбуждении уголовного дела.
В октябре в Барнауле задержали 24-летнюю местную жительницу, которая голой забралась на танк Т-34 и распылила на него красную краску. Против нее возбудили уголовное дело о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Средняя сумма автокредитов в России упала на 12%
Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
Режим ЧС объявили в Тамбовской области после атаки БПЛА на жилые дома
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте