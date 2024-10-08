В поселке Чульман в Якутии бродячие собаки искусали 12-летнюю девочку, она находится в больнице со множеством рваных ран. Подробности происшествия рассказал 360.ru отец пострадавшей Валерий.

«В природе существует естественный отбор. То есть хищники там пожирают… У каждого там регулируется <…> численность. А у собак естественный враг — только человек. <…> Кто будет их вылавливать? Специальных служб нет. То есть все плохо, они стаями прямо бегают», — отметил мужчина.

Когда ему позвонили и сообщили о произошедшем, Валерий сразу же приехал на место. В поселковую больницу отвез дочь на своей машине, и уже там ее перегрузили в скорую помощь и отправили в Нерюнгри. Операция продлилась пять часов, сейчас девочка в искусственной коме.

На происшествие уже отреагировали районные прокуратура и следственный отдел СК.

«Прокуратура даст оценку причинам и условиям причинения вреда здоровью ребенка, надлежащему исполнению органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев и другим вопросам», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В ходе расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, не обеспечившие должным образом осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев», — добавили в СК.

Ранее в Саратове врачи пришили мужчине нос, которого он лишился, пытаясь поцеловать свою собаку.