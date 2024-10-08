Саратовские врачи пришили откушенный нос любителю собак

Саратовские врачи пришили нос 42-летнему мужчине, который откусила домашняя собака при попытке ее поцеловать. Об этом сообщила пресс-служба городской клинической больницы № 6 имени академика Кошелева.

По данным больницы, все произошло в Ленинском районе неделю назад. Мужчина дома решил проявить нежность к своей собаке, но та не оценила его порыв — резко набросилась и откусила ему нос.

«Несмотря на открывшееся кровотечение, любитель собак не растерялся, завернул нос в пакет и приехал в стационар», — уточнили в больнице.

По словам заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова, это не первый такой случай в их практике. Мужчина быстро добрался до больницы, поэтому ему успели пришить нос. При этом врач пояснил, что ринопластика считается одной из самых сложных операций в оториноларингологии и не всегда все заканчивается так хорошо.

Этой весной в Краснодаре уволили хирурга, пришившего четырехлетнему ребенку откушенной собакой лицо.