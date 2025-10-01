Волки-людоеды растерзали шестерых человек в Индии
Волки-людоеды в индийском штате Уттар-Прадеш растерзали четверых детей и пожилую супружескую пару. Об этом сообщило издание Hindustan Times.
Еще по меньшей мере 20 человек пострадали. При этом найти останки одного из детей или его одежду пока не удалось.
Позднее волк напал на ребенка, игравшего с ровесниками возле дома. Однако увидевший это спасатель тут же выстрелил в сторону зверя, и тот, испугавшись, убежал. Позднее, осмотрев окрестный лес с беспилотника, животное нашли мертвым.
Ранее домашний волк напал на соседского третьеклассника в Ростовской области. Мальчик получил множественные укусы. Как это произошло, пока неизвестно, поскольку хозяева держали зверя в закрытом вольере.