Волки-людоеды растерзали шестерых человек в Индии

Волки-людоеды в индийском штате Уттар-Прадеш растерзали четверых детей и пожилую супружескую пару. Об этом сообщило издание Hindustan Times .

Еще по меньшей мере 20 человек пострадали. При этом найти останки одного из детей или его одежду пока не удалось.

Позднее волк напал на ребенка, игравшего с ровесниками возле дома. Однако увидевший это спасатель тут же выстрелил в сторону зверя, и тот, испугавшись, убежал. Позднее, осмотрев окрестный лес с беспилотника, животное нашли мертвым.

Ранее домашний волк напал на соседского третьеклассника в Ростовской области. Мальчик получил множественные укусы. Как это произошло, пока неизвестно, поскольку хозяева держали зверя в закрытом вольере.