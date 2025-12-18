Впавшая в кому после нападения собак школьница умерла в больнице Татарстана

Ставшая жертвой нападения своры собак в СНТ «Здоровье» поселка Васильево в Татарстане девятилетняя школьница умерла в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Авторы уточнили, что девочка провела в коме несколько недель и в сознание так и не пришла.

Собаки напали на школьницу в конце ноября, когда она возвращалась домой с учебы. Бешеную стаю от ребенка отогнала вооруженная электрошокером соседка. Очевидцы срочно вызвали скорую, которая забрала девочку в больницу.

Следователи завели уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемым стал директор приюта «Кот и пес» Альберт Галиев, заключивший контракт с муниципалитетом на отлов домашних животных. Также криминалисты задержали его помощника Максима Иванова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководителей районов принять все меры, чтобы остановить бесконтрольное размножение собак.