Стая бродячих собак растерзала пятилетнюю девочку в Красноярском крае
В поселке городского типа Диксон Красноярского края стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Предварительно установлено, что накануне житель пгт Диксон отвел пятилетнюю дочку поиграть на детскую площадку. Отлучившись в магазин на несколько минут, отец не обнаружил ребенка: на девочку напала стая бездомных собак, причинив ей серьезные травмы», — рассказали в ведомстве.
Прохожий отогнал животных и вызвал отца ребенка. Девочка оказали первую помощь в амбулатории, а затем санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалисты оценят действия должностных лиц администрации и контролирующих органов.
В 2024 году суд обязал власти организовать отлов бездомных животных, но решение не исполнили.
