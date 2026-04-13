Стая бродячих собак растерзала пятилетнюю девочку в Красноярском крае

В поселке городского типа Диксон Красноярского края стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку. Об этом сообщила региональная прокуратура .

«Предварительно установлено, что накануне житель пгт Диксон отвел пятилетнюю дочку поиграть на детскую площадку. Отлучившись в магазин на несколько минут, отец не обнаружил ребенка: на девочку напала стая бездомных собак, причинив ей серьезные травмы», — рассказали в ведомстве.

Прохожий отогнал животных и вызвал отца ребенка. Девочка оказали первую помощь в амбулатории, а затем санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалисты оценят действия должностных лиц администрации и контролирующих органов.

В 2024 году суд обязал власти организовать отлов бездомных животных, но решение не исполнили.

