«Скальпа просто нет». Российскую спортсменку едва не загрызли собаки на Кипре

Российскую легкоатлетку Ирину Масанову чуть не загрызла стая собак во время пробежки на Кипре. Об этом она сообщила в соцсетях.

Масанова рассказала подписчикам, что стая собак напала на нее 28 марта. Атлетка также опубликовала видео, на котором она была вся в крови.

«У меня, наверное, черепа нет, скальпа просто нет, ощущение было, что у меня оторвали половину башки. Я думала — умираю», — заявила она.

По словам спортсменки, она бежала по привычному маршруту, когда внезапно вышла женщина. Собаки бросились на Масанову, видимо, пытаясь ту защитить.

Как рассказала легкоатлетка, три огромные собаки уронили ее на землю. Она успела ударить камнем по морде одну из них. Позже выяснилось, что животные оказались бродячими и женщина была ни при чем, а ее сын отвез Масанову в больницу, где той оказали первую помощь.

Медики диагностировали спортсменке рваные раны головы и серьезную кровопотерю. Ей назначили антибиотики, оставив в больнице на пару дней, чтобы понаблюдать за состоянием.

