Разъяренных бойцовых псов помогла разнять чашка кофе в Ленобласти
В поселке Янино два пса бросились друг на друга на улице и впились в горло
В поселке Янино Ленинградской области два пса сцепились во время прогулки без намордников. Видео ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как животные вцепились друг в друга, а хозяева отчаянно пытаются их разнять. Затем к ним подбежал мужчина с кофе в руках и вылил, только так собак удалось расцепить.
Очевидец рассказал, что у одной хозяйки собака сорвалась с поводка и бросилась в сторону.
«Ошейник смешной, конечно, для такой собаки. Три раза разнимали при помощи горячего кофе и стакана воды. Неважно, какая собака агрессивнее, обе сцепились. Собаки без намордника здесь часто. Такую ситуацию впервые застал», — отметил он.
Ранее в Ленобласти нашли убитыми двух бордер-колли Бэсти и Люмен, работавших в поисковой организации «Лиза Алерт». Овчарок тренировали искать пропавших в лесу, в какой-то момент они отбежали слишком далеко от хозяйки, которая услышала только два хлопка.