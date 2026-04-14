Разъяренных бойцовых псов помогла разнять чашка кофе в Ленобласти

В поселке Янино два пса бросились друг на друга на улице и впились в горло

В поселке Янино Ленинградской области два пса сцепились во время прогулки без намордников. Видео ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как животные вцепились друг в друга, а хозяева отчаянно пытаются их разнять. Затем к ним подбежал мужчина с кофе в руках и вылил, только так собак удалось расцепить.

Очевидец рассказал, что у одной хозяйки собака сорвалась с поводка и бросилась в сторону.

«Ошейник смешной, конечно, для такой собаки. Три раза разнимали при помощи горячего кофе и стакана воды. Неважно, какая собака агрессивнее, обе сцепились. Собаки без намордника здесь часто. Такую ситуацию впервые застал», — отметил он.