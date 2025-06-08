Стаффорд растерзал собаку и набросился на ее хозяйку в Краснодаре

В Краснодаре стаффордширский терьер разорвал собаку на глазах у хозяйки, а затем набросился на женщину. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп» .

Пьяная хозяйка бойцовского пса вывела его на прогулку без намордника. Собака набросилась на маленькую собачку и разорвала ее. Хозяйки обеих собак пытались разнять животных, но тоже пострадали от укусов. Прохожие тоже старались успокоить агрессивного пса, и одному из них удалось задушить его.

«Почти 10 минут пса пытались успокоить сбежавшиеся на крики мужчины. В конце концов одному из них удалось задушить агрессивного пса», — написали авторы публикации.

Растерзанная собака сейчас в ветклинике в тяжелом состоянии, у ее хозяйки искусаны руки. Состояние владелицы стаффорда остается неизвестным.

Ранее бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Буйнакске. Женщине было 76 лет. У нее были проблемы со здоровьем, поэтому, когда она ушла из дома и долго не возвращалась, семья сразу забеспокоилась и начала поиски. Тело нашли только поздним вечером.