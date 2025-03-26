Бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Буйнакске

Пожилую женщину, которая пришла навестить могилы близких на кладбище, насмерть загрызли бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Дагестану.

По данным следствия, 25 марта пенсионерка решила посетить места захоронения родственников на христианском кладбище в Буйнакске. В этот момент на нее напали бродячие собаки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Telegram-канал Mash Gor сообщил, что погибшей 76 лет. У нее были проблемы со здоровьем, поэтому, когда женщина одна ушла из дома и долго не возвращалась, члены ее семьи сразу забили тревогу и начали поиски пенсионерки. Тело удалось обнаружить только поздним вечером.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Ранее такса насмерть загрызла новорожденную дочь хозяев в Томской области. Ночью 10 марта собака напала на спавшую девочку. Когда мать подошла к кроватке, дочь уже не подавала признаков жизни.