Стадо баранов провалилось под лед на озере Узеть в Башкирии

Стадо из 200 баранов провалилось под лед на озере в Башкирии и погибло

Ледяное покрытие озера Узеть в Бирском районе Башкирии не выдержало веса стада из 200 баранов и проломилось. Все направлявшиеся на другой берег животные утонули в ледяной воде, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что погибшее стадо принадлежит одному собственнику. Пострадавших среди людей нет.

Спасатели пообещали, что достанут трупы баранов из воды во вторник, 16 декабря.

В начале декабря житель Карталинского района Челябинской области вместе с 13-летним сыном погиб во время зимней рыбалки на пруду Песчаном.

Мужчина и мальчик провалились под лед. Ушедшие под воду на два метра тела спасатели достали из полыньи.