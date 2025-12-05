Житель Челябинской области и его 13-летний сын утонули во время рыбалки

Трагедия произошла на пруду Песчаный в Карталинском районе Челябинской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, накануне местный житель с 13-летним сыном отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Выяснилось, что мужчина и мальчик провалились под лед.

Спасатели нашли их тела в полынье на глубине около двух метров. Проводится проверка.