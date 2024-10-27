Ссора соседей в Краснодаре из-за самоката закончилась стрельбой

Ссора соседей в Краснодаре закончилась стрельбой из пистолета. Подробности конфликта источник рассказал 360.ru.
Соседи поссорились из-за самоката, который один из жильцов дома оставлял в подъезде. Ему сделали замечание. В результате один из оппонентов сначала залил соседа струей из перцового баллончика, а потом применил оружие.
Правоохранители начали проверку по факту случившегося.
В Долгопрудном борьба за парковку привела к стрельбе. Сосед расстрелял семейную пару и погиб сам. Мужчина умер на месте, его супруга смогла убежать с раненой ногой. Местные жители слышали не менее 10 выстрелов, но приняли их за хлопки петард.
Моргенштерн задрал ценник на выступления и отказался от водки в райдере
Стояногло призвал Санду признать итоги выборов президента в Молдавии
«Вторичный положительный». Бывший вице-премьер заявил, что санкции не могут быть благом
Мигрант четыре раза ударил отверткой пассажира такси в Химках
Инвалиды из Подольска победили на чемпионате Подмосковья по армрестлингу
Место жесткой посадки Ан-2 на Ставрополье сняли на видео
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте