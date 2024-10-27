Ссора соседей в Краснодаре из-за самоката закончилась стрельбой

Соседи поссорились из-за самоката, который один из жильцов дома оставлял в подъезде. Ему сделали замечание. В результате один из оппонентов сначала залил соседа струей из перцового баллончика, а потом применил оружие.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

В Долгопрудном борьба за парковку привела к стрельбе. Сосед расстрелял семейную пару и погиб сам. Мужчина умер на месте, его супруга смогла убежать с раненой ногой. Местные жители слышали не менее 10 выстрелов, но приняли их за хлопки петард.