Ссора соседей в Краснодаре из-за самоката закончилась стрельбой

Источник 360.ru: в Краснодаре сосед выстрелил в оппонента из пистолета

Ссора соседей в Краснодаре закончилась стрельбой из пистолета. Подробности конфликта источник рассказал 360.ru.

Соседи поссорились из-за самоката, который один из жильцов дома оставлял в подъезде. Ему сделали замечание. В результате один из оппонентов сначала залил соседа струей из перцового баллончика, а потом применил оружие.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

В Долгопрудном борьба за парковку привела к стрельбе. Сосед расстрелял семейную пару и погиб сам. Мужчина умер на месте, его супруга смогла убежать с раненой ногой. Местные жители слышали не менее 10 выстрелов, но приняли их за хлопки петард.

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