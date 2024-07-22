Сроки ремонта разрушенного моста в Бурятии продлили из-за вымывания грунта

Восстановление разрушенного моста через реку Большой Зангисан в Бурятии осложнилось из-за вымывания грунта. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» , ссылаясь на начальника ведомства Булата Дугарова.

Специалисты собирались устранить последствия частичного подмыва и восстановить движение по мосту в 12:00 по местному времени.

«Срок проведения работ увеличен в связи с большой скоростью и расходом воды в реке, а также вымыванием грунта», — процитировало ведомство Дугарова.

Пока открыли дорогу только для пешеходов со стороны поселка Монды по направлению в Култук. Движение автомобильного транспорта запретили. Его планируют запустить в понедельник, 22 июля.

Накануне подъезд к мосту на федеральной трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией размыло водой. Министерство транспорта республики сообщало, что обрушение произошло в районе переходной плиты переправы.