Подъезд к мосту размыло на федеральной трассе в Бурятии

Минтранс: на федеральной автодороге А-333 в Бурятии размыло подъезд к мосту

На федеральной трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией в Бурятии вода размыла подъезд к мосту, движение транспорта полностью остановилось. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство транспорта республики.

«Движение транспорта остановили на 142-м километре федеральной автомобильной дороги А-333 Култук — Монды — граница с Монголией в Бурятии. По предварительной информации, произошло обрушение в районе переходной плиты моста», — заявили в ведомстве.

В региональном Минтрансе добавили, что причиной стал частичный подмыв земляного полотна на подходах к мосту. На место прибыли представители ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и специалисты подрядной организации.

«Для восстановления движения планируется отсыпка подходов к мосту скальным грунтом», — уточнили в пресс-службе.

Всего в работах задействуют пять рабочих, один экскаватор, два фронтальных погрузчика и 20 самосвалов. Спецтехника уже выехала из населенного пункта Харбяты и города Слюдянка. Местных жителей призвали временно воздержаться от поездок в этом направлении.

Ранее при обрушении моста в Китае погибли 11 человек, более 30 пропали без вести.