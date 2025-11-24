Срочную эвакуацию объявили в МИЭТ и на ЗИТЦ
Срочную эвакуацию объявили в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» днем 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе института.
Сотрудников предупредили, что эвакуация не учебная.
По информации источника 360.ru, также эвакуация объявлена в Зеленоградском инновационно-технологическом центре. Причина не сообщается. Пока люди остаются в убежище и ждут дальнейших указаний.
Тем временем в аэропорту Шереметьево на короткий срок вводили ограничения. Воздушная гавань, расположенная к северу от Москвы, около 10 минут не принимала и не отправляла самолеты. Затронули ограничения и еще два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский.
Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила беспилотник, попытавшийся атаковать город.