Срочную эвакуацию объявили в МИЭТ и на ЗИТЦ

Срочную эвакуацию объявили в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» днем 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Сотрудников предупредили, что эвакуация не учебная.

По информации источника 360.ru, также эвакуация объявлена в Зеленоградском инновационно-технологическом центре. Причина не сообщается. Пока люди остаются в убежище и ждут дальнейших указаний.

Тем временем в аэропорту Шереметьево на короткий срок вводили ограничения. Воздушная гавань, расположенная к северу от Москвы, около 10 минут не принимала и не отправляла самолеты. Затронули ограничения и еще два столичных аэропорта — Домодедово и Жуковский.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила беспилотник, попытавшийся атаковать город.