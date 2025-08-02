Срочник погиб на учениях в окрестностях Кронштадта

В Ленинградской области один срочник погиб и еще двое пострадали во время учений. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительной информации, в конце июня в окрестностях Кронштадта сослуживцы устанавливали макеты антенн рядом с ЛЭП и получили удар током. Спустя двое суток родителям 21-летнего молодого человека сообщили, что их сын погиб из-за нарушений техники безопасности.

Родственники парня обратились к адвокатам. По их словам, погибший вел работу под проводами и ему не провели соответствующий инструктаж, за что должны понести ответственность командиры.

Ранее стало известно, что солдат погиб из-за неосторожного обращения с оружием в Подмосковье. Один из контрактников нарушил правила и произвел непроизвольный выстрел, который смертельно ранил находившегося рядом срочника.