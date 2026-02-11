Средства ПВО уничтожили беспилотники в 12 районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов в 12 районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Атаке подверглись — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский районы, городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский», — написал он.

По словам главы региона, никто из людей не пострадал, проводить эвакуацию тоже не потребовалось. Однако атака принесла неприятные последствия на земле.

Из-за падения обломков БПЛА в Донецке в районе моста через Большую Каменку нашли фрагмент дрона. На место вызвали специалистов. В Тарасовском районе получила повреждения опора ЛЭП, три частных дома временно остались без электричества. В Милеровском районе фасад одного из домовладений получил повреждения, также обломками задело сарай.

Вчера за вечер над российскими регионами сбили 48 беспилотников. Дроны ликвидировали в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.