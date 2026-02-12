Объект Минобороны загорелся в Волгоградской области после атаки ВСУ

Средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Волгоградскую область. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны», — заявил он.

Глава региона отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, гражданские объекты повреждения не получили. В ближайшем населенном пункте Котлубань ради безопасности на время тушения пожара эвакуировали местных жителей.

«Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ», — сказал Бочаров.

До этого ВСУ атаковали Тамбовскую область. По словам губернатора Евгения Первышова, пострадали два человека.