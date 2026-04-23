Средства ПВО сбили десятки дронов в семи районах Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили десятки беспилотников в семи районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

Он объяснил, что дроны сбили над Чертковском, Шолоховском, Каменском, Миллеровском, Азовском, Верхнедонском и Тарасовском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь.

По его словам, опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется.

Вчера вечером в Курской области один мужчина сильно пострадал при атаке украинского беспилотника. Дрон атаковал автомобиль в поселке Коренево, внутри машины находился 43-летний местный житель.

В результате ЧП его госпитализировали в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением правой руки, бедра и колена, кисти, а также открытым переломом правой голени.