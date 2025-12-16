Средства ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили дрон, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в районе аэропорта «Шереметьево» ввели ограничения на использование воздушного пространства. В авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами. Кореняко предупредил о вероятных изменениях в расписании полетов.

Вчера количество сбитых беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, достигло 20. Обо всех дронах сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, накануне ВСУ совершили массированную атаку на Астраханскую область. По словам губернатора Игоря Бабушкина, над регионом сбили 38 БПЛА.