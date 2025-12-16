Рядом с Шереметьево ввели ограничения на использование воздушного пространства

В районе аэропорта «Шереметьево» ввели ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — написал он.

По словам пресс-секретаря ФАВТ, могут быть корректировки в расписании полетов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров. Статус любого рейса можно уточнить с помощью чат-бота или онлайн-табло.

Вчера утром аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили работу из-за атаки беспилотников на Москву. За утро средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника. По словам губернатора столицы Сергея Собянина, на места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.