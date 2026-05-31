Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции оказалась россиянка

Россиянка получила травмы в результате аварии, которая произошла с туристическим автобусом в Турции. Об этом сообщило посольство России в республике.

Женщину 2006 года рождения госпитализировали, подробности о ее состоянии дипломаты не раскрыли.

ДТП произошло в районе Сарайкей провинции Денизли. Туристический автобус влетел в ограждение и загорелся, в результате погибли восемь человек, еще 33 пострадали.

Диппредставительство находится на связи с местными властями. Также оно поддерживает контакт с пострадавшей, ей оказывают необходимую консульскую поддержку.

Ранее представитель муниципалитета города Денизли заявил, что среди погибших в аварии не было российских граждан. По его словам, жертвами стали только местные жители. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.