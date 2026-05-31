Среди погибших в ДТП туристов в Турции не было россиян

По предварительным данным, в аварии с туристическим автобусом в Турции россияне не пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя муниципалитета города Денизли.

Он отметил, что все жертвы аварии на юго-западе страны — местные жители.

«Но расследование инцидента продолжается», — добавил собеседник издания.

Российское посольство в Анкаре выясняет, не оказалось ли россиян в числе пострадавших. Правоохранители продолжают устанавливать подробности случившегося.

Утром туристический автобус по дороге из Измира в Анталью столкнулся с дорожным ограждением на автомагистрали Денизли — Айдын и загорелся. В результате ДТП 30 человек пострадали и семеро погибли.