Семь человек стали жертвами ДТП с автобусом в Турции

В Турции в результате ДТП с участием автобуса 30 человек пострадали и семеро погибли. Об э том сообщила газета BirGün .

«Автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир — Анталья, столкнулся с дорожным ограждением на автомагистрали Денизли — Айдын и загорелся», — сообщило издание.

Авария случилась в районе Сарайкей провинции Денизли. Пострадавших доставили в ближайшие медучреждения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Накануне жесткое ДТП произошло на юге Москвы. На внутренней стороне МКАД столкнулись автомобиль Ford Mustang и мотоцикл Honda, байкер получил травмы.