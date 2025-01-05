Среди пассажиров опрокинувшегося в Карелии автобуса были белгородцы

Гладков: в опрокинувшемся в Карелии автобусе находились 8 белгородских туристов

Среди пассажиров автобуса, который перевернулся в Карелии, были восемь жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, никому из белгородцев не потребовалась госпитализация.

«Сегодня в Карелии произошло ДТП — автобус съехал в кювет. К сожалению, есть пострадавшие <…>. В автобусе ехали восемь наших жителей», — отметил глава Белгородской области.

Гладков призвал обращаться к нему через соцсети, приемную или Министерство здравоохранения Белгородской области в том случае, если кому-то из пострадавших белгородцев потребуется помощь.

«Мы эту помощь обязательно окажем! Продолжаем следить за ситуацией», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что находится на связи с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

ДТП с туристическим автобусом произошло 5 января. В салоне находились 43 человека,в том числе жители Воронежа, Белгорода, Курска и Москвы.