Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 14

Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 14. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

«В Питкярантскую ЦРБ госпитализировали 12 человек, из них двое — в состоянии средней тяжести, еще двое — в реанимации», — написал он.

По словам Охлопкова, в Сортавальской ЦРБ помощь оказали четверым, двоих из них госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

«Вертолет санитарной авиации не смог взлететь из-за сложных погодных условий. На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада экстренной медицинской помощи и республиканской больницы», — добавил министр здравоохранения региона.

Авария произошла в воскресенье, 5 января. Всего в автобусе находились 43 человека, среди них — жители Воронежа, Белгорода, Курска и Москвы.