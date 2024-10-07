Сразу две аварии с гибелью пешеходов произошли на федеральной трассе в Удмуртии
В воскресенье, 6 октября, в Удмуртии на федеральной трассе произошли сразу два ДТП, в результате которых погибли пешеходы. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.
В Алнашском районе водитель грузовика наехал на 35-летнюю женщину, которая переходила трассу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария случилась в вечернее время суток.
В Дебесском районе женщина-водитель Nissan сбила 65-летнюю женщину также в вечернее время. Пострадавшая скончалась на месте ДТП от полученных травм.
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